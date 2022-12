Juve, la bomba della Rai sul futuro: “Possibile cessione a…”

Il futuro della Juventus in questo momento è più nebuloso che mai, sia sul piano societario, che su quello sportivo. Le eventuali condanne del club piemontese potrebbero portare a delle penalizzazioni che riscriverebbero la classifica finale del campionato. Elkann ed il suo staff stanno lavorando per sistemare il bilancio della Vecchia Signora, al momento è questa la priorità. Nel frattempo diventano sempre più insistenti le voci su una possibile cessione della società bianconera.

Il giornalista Rai Paolo Paganini su Twitter ha svelato: "A Torino si starebbe valutando la possibilità di cessione della Juventus a un fondo americano che comunque fa già parte della "galassia" del gruppo. Per il momento è solo un’ipotesi, in attesa della conclusione dell’inchiesta”.

Prima della pandemia era arrivata un'offerta alla famiglia Agnelli di circa 2 miliardi di euro per le quote di maggioranza del club, prontamente rispedita al mittente. Ora sarà complicato ottenere la stessa cifra, visti gli evidenti problemi legali e finanziaria che sta affrontando la Vecchia Signora, ma un passaggio di consegne è un'ipotesi che non si può più scartare a prescindere.