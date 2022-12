Novellino: “Inchiesta Juventus? Darà più carica ai giocatori”

Walter Novellino, allenatore, ha detto la sua sulla stagione della Juventus, parlando anche dell'Europa League e dell'inchiesta.

redazionejuvenews

Walter Novellino, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, rilasciando delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Inchiesta Juve? Darà più carica ai giocatori che dovranno continuare a fare i giocatori. Al resto pensa la società. E’ chiaro che dispiace quello che sta succedendo alla Juventus, la Signora del calcio italiano. Sono convinto che Allegri e i giocatori penseranno solo a continuare la strada che hanno intrapreso e che sta andando molto bene. Ripeto: io penso che tutto questo darà un impulso in più ai calciatori. Loro e Allegri devono pensare a far punti in un momento di difficoltà e di sofferenza per la società. L’unica consolazione è fare risultati e, attraverso quel che sta succedendo, sono certo che li porteranno a casa".

Su Cherubini: "Conosco bene Cherubini, siamo molto amici. In quest’anno da direttore sportivo ha dovuto lavorare tantissimo. Lui è una persona bravissima e anche un grande intenditore di calcio. Io sono convinto che sia un uomo da Juve, cioè uno che parla poco ma che lavora tanto. Purtroppo in questo momento forse sta pagando colpe non sue con tutte le chiacchiere che si stanno facendo sul suo conto".

Sull'Europa League: "Bisogna che la Juventus la vinca. L’Europa League è una competizione importante. La Juventus è la Juventus e deve pensare a vincere sempre per far contenti i giocatori. Per me ci sono tutti i presupposti affinché la Juve possa fare bene".