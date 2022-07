Novellino: “Bremer? La Juve quando vuole arriva prima”

Il noto allenatore è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per commentare la campagna acquisti bianconera.

Walter Novellino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, per commentare la campagna acquisti bianconera. La Vecchia Signora continua a essere protagonista del calciomercato della Serie A. Dopo gli arrivi di Angel Di Maria e Paul Pogba, oggi è stato il giorno dell'arrivo di Gleison Bremer. Nella giornata di ieri la Juventusha trovato l'accordo con il Torino per 41 milioni di euro più 9 milioni di bonus, bruciando la concorrenza dell'Inter. Questo il parere del noto tecnico: "Bisogna rispettare la scelta del giocatore. A me piace, sa marcare l'uomo, sa uscire sulle palle morte. Con Allegri si troverà bene. La Juve ha offerto qualcosa in più, per me sta costruendo qualcosa di importante. Gli manca un regista che sappia gestire la palla più in modo verticale e sono certo che lo prenderà".

La Juve vuole tornare a vincere e si sta rinforzando molto in questa sessione estiva, ma ci sono anche altre squadre che hanno chiuso dei colpi. Questa la visione di Novellino Sul prossimo campionato di Serie A: "Il Napoli è in difficoltà per cercare di coprire alcuni buchi importanti. Il Milan forse è un po' in ritardo ma penso che arriverà ai suoi obiettivi. La Juventus sta scegliendo i giocatori chiesti da Allegri. La Roma con l'acquisto di Dybala potrebbe far tornare Mourinho a giocare il suo calcio. Zaniolo sono convinto che resterà, è un giocatore che ha corsa e qualità e servirà nel 4-2-3-1 di Mou. Il ritardo dell'Inter su Bremer? La Juve, quando vuole, arriva sempre prima. Secondo me è la squadra che si è rinforzata di più, soprattutto se acquista anche Paredes".

I bianconeri hanno un centravanti titolare di grande valore come Dusan Vlahovic, ma sono anche alla ricerca di un altro numero nove in grado di sostituirlo e fargli tirare il fiato nei momenti importanti della stagione: "C'è un amore di Morata per la Juve, ma anche di Allegri nei suoi confronti. Arnautovic lo vedo come piano B".