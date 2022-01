Nove momenti di Supercoppa

Il sito web ufficiale della Juventus ha ricordato nove momenti in cui la Juventus è stata protagonista in Supercoppa, in occasione della sfida di mercoledì.

In una serata di nebbia al Delle Alpi, il tocco sotto porta di Gianluca Vialli basta a portare in bacheca il trofeo che mette di fronte il vincitore del campionato e quello della Coppa Italia.

Del Piero ringrazia Zalayeta per l'assist che porta la Juventus nuovamente in vantaggio sul Parma. Anche il primo gol è di Alex, assoluto protagonista della vittoria per 2-1. Marcello Lippi porta a casa la terza Supercoppa e per lui non è ancora finita.