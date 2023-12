Juventus, non solo Soulè: Barrenechea strepitoso e valore raddoppiato

Non c’è soltanto Soulé a rubare l’occhio, i rinforzi che quest’anno sono arrivati al Frosinone dalla Juve sono di alto livello tutti. E a differenza di Kaio Jorge, Barrenechea ha trovato continuità sin da subito, prendendosi un posto da titolare che ora lo vede centrale nel progetto di Di Francesco. Numeri importanti per l'argentino che al Maradona, non è un caso, si è sbloccato anche in fase realizzativa. Un mediano moderno, bravo in interdizione e capace di rendersi pericoloso anche nella trequarti avversaria. Qualità che non sono passate inosservate alla Continassa.