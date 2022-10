Conte? Zidane? Macché! Spunta un nome totalmente a sorpresa

Nome a sorpresa per la panchina bianconera

Tutti felici e contenti per le vittorie su Torino ed Empoli, ma l'inizio di stagione deficitario non può essere cancellato. I fischi ascoltati all'Allianz Stadium al nome di Massimiliano Allegri sono emblematici del pensiero del pubblico juventino. Il tecnico bianconero dovrà trovare una continuità da grande squadra per riconquistarsi dirigenza, tifosi e anche qualche calciatore.