News, siluro Di Marzio: “C’è un nome nuovo per la Juve”

Siamo veramente agli sgoccioli. Il mercato invernale comincerà ufficialmente il 2 gennaio 2023 e tutte le squadre avranno un ristretto numero di giorni per provare a migliorare le proprie rose in vista di una seconda parte di stagione intensissima. Non farà eccezione la Juventus, che non solo vorrà tentare la rimonta scudetto sul Napoli, ma vorrà farsi valere anche in Coppa Italia e in Europa League, provando a vincere entrambe le competizioni. Vista la situazione delicata sul fronte processuale e i conti non esattamente floridi in questo momento, la Vecchia Signora non potrà fare investimenti faraonici a gennaio, a meno di qualche cessione eccellente. Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato bianconero e rivela l'interesse per un nuovo giocatore