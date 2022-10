Nocerino: “Milan – Juve match di cartello, Milik decisivo”

Antonio Nocerino, ex calciatore della Juventus, ha analizzato la sfida dei bianconeri con il Milan, parlando anche di Milik.

redazionejuvenews

Antonio Nocerino, doppio ex di Milane Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della sfida tra le due squadre. Ecco le sue parole: "Non c'è bisogno di specificare, Milan-Juve è già pressione pura. E' una partita di cartello, importante per entrambe le squadre, il Milan avrà molti indisponibili ma è una squadra davvero forte. San Siro spingerà i propri beniamini, per me sarà ugualmente la squadra da battere. L'atmosfera sarà equivalente ad una sfida di Champions. Per la Juve non sarà affatto facile".

Sulla Juventus: "Anche la Juve è in possesso di una rosa molto forte, importante nelle sue individualità, che ha un Milik in stato di grazia che fa giocare bene tutti i suoi compagni. E' un giocatore tecnico, che svaria su tutto il fronte d'attacco, in grado di far sempre male in qualsiasi momento. Può aiutare tanto Vlahovic a fare la differenza, loro due insieme possono creare grossi grattacapi al Milan".

Sul centrocampo dei bianconeri: "La Juve ha sempre avuto giocatori forti a centrocampo, anche negli anni in cui non ha vinto il campionato. E poi da gennaio in poi ha comprato sempre calciatori di livello, l'acquisto di Zakaria forse era stato un po' sottovalutato. Quest'anno è arrivato subito Pogba, poi a fine mercato sono riusciti a prendere Paredes: lui è il 5 più forte nella storia dell'Argentina dopo Redondo".