Nocerino: “Anno non da Juve, i giovani vanno aspettati”

Allegri? Per ricostruire c'è bisogno di tempo, il mister è invece un allenatore che preferisce i campioni. Quel che dico è che i giovani, al di là che vanno aspettati, devono crescere nel contesto giusto. Il giovane non può essere accompagnto da un altro giovane, ci vuole un altro calciatore più esperto che lo aiuti a maturare in maniera definitiva. Sappiamo bene come in Italia, dopo qualche errore, il tifoso inizia a fischiarlo e a demotivarlo. Anche perché la Juve è un club vincente e non abituato a perdere per molto tempo, quindi sarà importante capire il tipo di progetto che avrà in mente la società. Lavorar coi giovani significa aver bisogno di tempo e di pazienza. Se c'è una cosa che la Juve ne potrà trarre è sicuramente la spensieratezza, una componente che nel mondo del calcio non è affatto da sottovalutare. Ho visto dei talenti interessanti come Miretti, Iling Jr e Soulé che sono riusciti ad imporsi e a non subir troppo il salto dalla Next Gen. Per me ci vorrà il giusto mix tra esperienza e spensieratezza".