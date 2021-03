Nikolas Muci: l’attaccante del Lucano nel mirino di Paratici

Occhi puntata sul gioiellino 18enne del Lugano, considerato il "nuovo Higuain"

redazionejuvenews

La Juventus è in pista per rinforzare tutti i reparti per la prossima stagione. Fabio Paratici infatti è a lavoro per portare a Torino diversi giocatori, in linea con la nuova visione della società, ovvero quella di svecchiare la squadra e puntare sui giovani. Nelle ultime ore si vocifera che il DS juventino ha messo gli occhi su Nikolas Muci, per molti considerato come il "nuovo Higuain". Infatti pare che il club bianconero sia già in trattative con il Lugano, l'attuale squadra in cui milita l'attaccante.

Dunque la nuova Juventus parte dai giovani. Già nella scorsa stagione avevamo avuto un anticipo con degli acquisti under 25, che sottolineano la volontà della società di creare una squadra giovane, in linea con i dettami europei. Infatti proprio le ultime sconfitte in Europa (con il Porto quest'anno e con il Lione l'anno scorso agli ottavi di finale della competizione) e l'andamento poco soddisfacente in campionato, spingono la società juventina a prendere importanti decisioni per il futuro bianconero. Per questo motivo il calciomercato in casa Juventus è molto caldo, e il 18enne attaccante del Lugano, Nikolas Muci, è tra i protagonisti di questa "operazione svecchiamento" di Fabio Paratici, partita già lo scorso giugno.

Secondo il quotidiano Tuttosport, tra la Juventus e il Lugano ci sono buoni rapporti e quindi il club svizzero offrirebbe una corsia preferenziale ai bianconeri per arrivare a Nikolas Muci. Gli osservatori internazionali considerano il giovanissimo attaccante come il "nuovo Higuain" e questo ha convinto ulteriormente Fabio Paratici per valutare le sue qualità tecniche. Il giocatore ha un grande talento ed è stato autore di molte rete nell'Under 18 del Lugano. Tantissime squadre sono interessate a lui, soprattutto quelle tedesche, ma la Juventus non molla la presa. Nel caso in cui Nikolas Muci sbarcasse a Torino, l'attaccante inizierebbe la prossima stagione nella formazione Under 23 e poi magari sbarcare in prima squadra.