Nieto: “La Juventus non è l’unica squadra interessata a Di Maria”

Sebastien Nieto, inviato del PSG, ha analizzato la situazione riguardo Di Maria, con un riferimento alle varie squadre interessate.

redazionejuvenews

Sebastien Nieto, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando della situazioneDi Maria. Ecco le sue parole: "Il contratto di Di Maria termina il 30 giugno 2022. Il club può esercitare un’opzione per prolungare l’accordo di un ulteriore anno ma non ha intenzione di farlo. Il Psg vuole voltare pagina dopo sette stagioni insieme a lui: Di Maria conosce perfettamente la situazione e si sta guardando attorno. La Juventus è interessata a Di Maria. Ci sono stati dei contatti con l’entourage del giocatore per iniziare a proporgli un progetto. Ma nulla è stato ancora firmato. L’Atletico Madrid e il Siviglia si sono avvicinate al giocatore. Di Maria non ha ancora deciso dove andare l’anno prossimo ma ha una volontà chiara: giocare la Champions League ancora per uno o due anni. La sua scelta si baserà su questo aspetto qui".

Su Donnarummae Icardi: "Resterà sicuramente a Parigi nella prossima stagione. Tutti sono contenti di lui qui. È stato sfortunato contro il Real Madrid, ma tutti sanno quanto è forte. Il Psg cercherà una soluzione per dare via Keylor Navas, a titolo definitivo o in prestito. Donnarumma rimarrà e sarà il numero 1 a Parigi per le prossime stagioni. Il Psg non vuole più Icardi. È diventato un problema per il club che spera di venderlo molto velocemente. Il club vuole ricavare 30 milioni di euro dalla sua cessione, ma bisogna trovare un acquirente a questo prezzo. E non è per niente facile dopo i suoi ultimi mesi…"

Su Kean e Paredes: "Il Psg sta anche guardando da vicino la situazione di Moise Kean. Quando il giocatore era a Parigi, nessuno voleva che se ne andasse. Per lui sarà tutta una questione di prezzo, visto che la dirigenza non spenderà 40 o 50 milioni di euro per lui. La dirigenza sta cercando una soluzione per Paredes. Tutto, però, dipenderà dal prossimo allenatore del Paris. La Juventus è interessata a lui da molto tempo ma il suo stipendio molto elevato frena le cose… Paredes, comunque, è felice a Parigi e vuole rimanere".