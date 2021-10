Per ora niente Pirlo per il Barca. Laporta: “Koeman nostro tecnico anche dopo l’Atletico”

Il presidente del Barcellona ha parlato

redazionejuvenews

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro l'Atletico Madrid per chiarire la situazione Ronald Koeman sulla panchina blaugrana. Queste le sue parole in merito: "A prescindere dal risultato, Koeman continuerà ad essere il nostro allenatore. E' referente e simbolo del Barcellona, un culé vero. Bisogna dargli fiducia perché ha deciso di diventare il nostro tecnico in un momento di massima difficoltà istituzionale e sportiva". Per ora, dunque, niente Andrea Pirlo per la panchina del Barcellona. L'ex tecnico della Juventus, infatti, ieri era stato dato dai principali quotidiani spagnoli come candidato numero uno per la panchina blaugrana.

Molti addirittura avevano dato la trattativa in stato avanzato, ma nulla è ancora perduto. In caso Koeman dovese continuare ancora con cocenti sconfitte l'allenatore di certo verrà sostituito e Pirlo sarebbe pronto a subentrare. A prescindere dalle parole del presidente Laporta non è comunque escluso che il tecnico olandese possa essere esonerato dopo il match contro l'Atletico Madrid in caso in una pesante sconfitta. E proprio in occasione del prossimo big match de La Liga ha parlato ai microfoni di Sport l'ex Luis Suarez che ha trattato vari argomenti tra cui il rapporto con Koeman: "Mister Koeman mi mandava ad allenarmi nei campi secondari, come se avessi 15 anni.

Mi ha fatto male, mi ha dato fastidio e ricordo che tornavo a casa piangendo per il suo disprezzo. Eppure io non gli ho mai mancato di rispetto, mi allenavo seriamente perché sono un professionista. E il presidente Bartomeu al contempo filtrava alla stampa che io ero tossico per lo spogliatoio. Il trattamento del Barcellona mi ha fatto soffrire tanto. Xavi? Lo vedo come un allenatore molto qualificato. Se dovesse tornare al Camp Nou in un altro contesto, sarà grande come lo è stato da giocatore - ha concluso - ".