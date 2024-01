Niente Juve per Jordan Henderson: ai dettagli il suo trasferimento all’Ajax

Il centrocampista inglese è a un passo dal lasciare l'Arabia per tornare in Europa: lo aspetta una nuova avventura in Eredivisie

Jordan Henderson lascia l'Arabia Saudita, ma non per la Juventus. Il centrocampista inglese è pronto a volare in Olanda per firmare con l'Ajax. Nello scorso mercato estivo aveva firmato un contratto triennale fino a giugno 2026 con l'Al-Ettifaq allenato da Steven Gerrard. Ma non è andata e le parti sono al lavoro per accordarsi su una rescissione.

La sfida di ambientarsi in una nuova civiltà e in un nuovo calcio è quindi fallita, ma il nazionale inglese, che perderà i privilegi fiscali ai quali avrebbe avuto diritto in caso di permanenza in Arabia per almeno 183 giorni, ha fretta di trovare un nuovo ingaggio per non uscire dal giro del ct Soughtate in vista dell'imminente Euro 2024.

