Niente Juve per Dybala: i nuovi esami hanno evidenziato una lesione

Niente ritorno allo Stadium per l'ex Paulo Dybala. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, l'attaccante argentino dovrà stare fuori per tre settimane. La Joya infatti era uscito durante il corso del primo tempo, nella partita di domenica scorsa contro la Fiorentina a causa di un dolore alla coscia. Nella giornata di oggi il giocatore classe ‘93 ha svolto gli esami strumentali, che hanno confermato una lesione muscolare alla coscia sinistra. 2023 finito per l’ex giocatore della Juventus.