Niente Juve nel futuro di Chiellini: nuovo ruolo ai LAFC

Giorgio Chiellini non entrerà a far parte della dirigenza della Juve: il difensore italiano rimarrà ai LAFC con un nuovo ruolo

Dopo l'annuncio del suo ritiro dal calcio giocato molti tifosi della Juve avevano sperato che Chiellini sarebbe entrato a far parte della dirigenza bianconera. Purtroppo però il difensore italiano ha deciso di rimanere ai LAFC .

Con un comunicato ufficiale il club di Los Angeles ha infatti annunciato: "Il leggendario difensore ed ex giocatore del LAFC Giorgio Chiellini rimarrà con il LAFC come allenatore dello sviluppo dei giocatori. Nel suo nuovo ruolo, Chiellini lavorerà con l'allenatore del LAFC Steve Cherundolo e lo staff tecnico per assistere nello sviluppo dei giocatori della prima squadra".