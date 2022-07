Nicolussi Caviglia: “Al Sudtirol anche per la presenza di Zauli”

Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Sudtirol, ha analizzato il trasferimento ai biancorossi, parlando anche di Zauli.

redazionejuvenews

Hans Nicolussi Caviglia, nuovo calciatore del Sudtirol, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dell'Alto Adige, toccando diversi temi e parlando anche del rapporto con Zauli, ex allenatore della Juventus U23 nella scorsa stagione, esperienza condivisa proprio con il centrocampista classe 2000, che ha scelto i biancorossi anche per la presenza, come tecnico, de il Principe. Ecco le sue parole sulle prime considerazioni da giocatore del Sudtirol: "Il giudizio sulle prime settimane al Südtirol? Direi molto positivo. Ho trovato un gruppo molto unito che ha permesso a noi nuovi di ambientarci in pochissimo tempo. Il ritiro è stato piuttosto intenso a livello di carichi, abbiamo cercato di affinare i meccanismi di squadra. Ora cominciano la preparazione per le partite più importanti. La città? Ho avuto poco tempo per visitarla ma mi piace molto essere vicino alle montagne come a casa mia. Anche se il paesaggio è leggermente diverso, amo essere circondato dal verde".

Su Zauli: "La sua presenza è stato un incentivo in più per accettare la proposta della società anche se conoscevo già la rosa e il percorso che fatto in questi anni, così mi sono convinto piuttosto facilmente. Non mi soffermo sul passato: prima di rompermi il crociato ero arrivato in Serie A e adesso sto cercando di rifare questo percorso. Voglio ripercorrere il sentiero verso il palcoscenico che mi merito, e penso che Bolzano sia la piazza giusta per farlo. Qui si lavora bene, in maniera tranquilla, con alle spalle una società seria. Mi piace che sia di basso profilo ma allo stesso tempo determinata".

Sul prossimo campionato: "Obiettivo salvezza? Ci sono tante squadre forti in questo campionato, nessuno sa bene cosa aspettarsi. Ci attendono subito tre partite piuttosto dure, siamo una neopromossa e possiamo essere imprevedibili. Sicuramente le qualità le abbiamo e abbiamo tutte le carte in regola per fare un buon campionato".