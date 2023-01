Nicolussi Caviglia passa alla Salernitana

Il giocatore della Juventus in prestito alla squadra di Serie B è passato al club campano per giocare in Serie A

redazionejuvenews

La Juventus sta per tornare in campo in campionato dopo la sosta per il Mondiale, e lo farà domani pomeriggio contro la Cremonese. I bianconeri dovranno fare i conti ancora con molte assenze, che Massimiliano Allegri dovrà gestire in vista del tour de force di gennaio, che vedrà i bianconeri impegnati in sei partite nel giro dei primis trenta giorni dell'anno.

Gennaio vuol dire anche il ritorno del mercato, con la sessione invernale che sta per entrare nel vivo: la prima operazione che riguarda la Juventus è in dirittura d'arrivo, con i bianconeri che continuano a far girare i loro giovani per permettergli di giocare partite e di aumentare il loro minutaggio.

Il calciatore Hans NicolussiCaviglia, in prestito al Sudtirol nella prima parte della stagione, passerà in queste ore dalla squadra di Serie B alla Salernitana: in atto infatti lo scambio di documenti, con il centrocampista classe 2000 che potrà giocare in Serie A ed esprimersi al meglio dopo i tanti infortuni che ne hanno attanagliato la carriera e la continuità.