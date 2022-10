Nicolussi Caviglia: “Alla Juve mentalità vincente fin dalle giovanili”

Hans Nicolussi Caviglia è uno dei tanti prodotti del vivaio bianconero in giro per l'Italia. In estate infatti il classe 2000 è passato in prestito al Sudtirol. Il centrocampista di Aosta si è raccontato ai microfoni di Dazn. Sulla Juventus: "Per me la Juve rappresenta la mia esperienza fondativa. Sono arrivato in bianconero a otto anni e ho fatto tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare in Primavera. Poi, grazie al progetto Under 23, nel 2018 ho avuto l’opportunità di giocare in Serie C e nel 2019 ho fatto metà stagione con la prima squadra debuttando con loro. La società mi ha accompagnato nel mio percorso da bambino a uomo, oltre che di giocatore".