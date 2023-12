Nicolussi Caviglia al bivio: vice Locatelli o prestito alla Salernitana?

Il centrocampista è conteso fra Udinese e granata. Ora tocca alla Juve decidere del suo futuro in tempi brevi

Prestazioni da titolare importanti con Inter e Monza, poi ancora panchina. Il futuro di Hans Nicolussi Caviglia alla Juventus è ancora incerto. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista classe 2000 potrebbe lasciare il club bianconero in prestito, soprattutto se dovesse arrivare almeno un rinforzo in mediana.