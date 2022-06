Nicolato: “Prendiamoci ciò che meritiamo. Non prevedo grosse modifiche”

La Nazionale Under 21 è nella fase decisiva per la qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Domani gli Azzurrini affronteranno ad Ascoli l'Irlanda. In palio ci sarà il primo posto nel girone e quindi la qualificazione. L'Italia ha a disposizione due risultati su tre dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in Svezia. Il c.t. Paolo Nicolato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida: "Nessun calcolo è possibile contro l'Irlanda. Noi cercheremo di non arrivare alla fine della partita con un risultato in bilico; aspettiamoci una gara difficile, che noi punteremo solo a vincere, anche se ci basterebbe un pareggio. Abbiamo la convinzione di non aver raccolto abbastanza per tutto quanto fatto finora, come gioco e prestazioni, ed è ora di mettere insieme i frutti".