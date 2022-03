Nicola: “Il gruppo lavora bene, non vogliamo mollare”

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato del momento di forma dei granata e della prossima sfida contro la Juventus.

Davide Nicola , allenatore della Salernitana , ha rilasciato delle dichiarazioni a 90° Minuto. Ecco le sue parole sull'ultimo periodo, non proprio positivo dato che i campani sono ancora ultimi in classifica: "Se valutiamo i risultati, possiamo dire che c'è rammarico per non aver vinto le ultime partite. La nostra classifica imporrebbe una bella accelerata sotto questo punto di vista. Ma chi ha visto le gare si è reso perfettamente conto che questa Salernitana ha una idea di gioco, va a pressare alto, ha coraggio e prova sempre a rendersi pericolosa anche contro avversarie di ottimo livello e di qualità superiore. Posso assicurarvi che il gruppo lavora bene, con entusiasmo."

Sulle sfide con le big, visto che i granata ultimamente hanno affrontato sia Inter che Milan, due partite completamente opposte, una netta sconfitta con i nerazzurri e un ottimo pareggio con i rossoneri: "Abbiamo affrontato le prime della classe: a Milano abbiamo perso pur avendo disputato una buona mezz'ora iniziale, in casa col Milan ha inciso la bolgia dell'Arechi. Posso assicurarvi che non è facile per nessuno venire a giocare nel nostro stadio."

Sulla prossima sfida di campionato contro la Juventus, match sulla carta difficilissimo, considerando anche il momento di forma dei bianconeri, che non perdono praticamente da quasi quattro mesi: "Parallelo con Crotone e io mental coach? Non mi riconosco in questa definizione, al massimo mi piacerebbe parlare di psicologo dello sport. Ma non sono nemmeno quello. Provo a fare l'allenatore, amo fare questo mestiere e mi concentro unicamente su questioni di natura tecnico-tattica in una squadra con valori tecnici e umani. Non parlo nemmeno della data dei due recuperi, ci sono organi preposti che hanno competenza per esprimersi. Io ho in mente solo la trasferta sul campo della Juventus. È tosta, lo sappiamo. Ma sono anche le gare più belle da giocare".