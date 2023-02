Nicola: “La Juve attraversa un momento particolare, gara bella da giocare”

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, parlando della gara con la Juve. Ecco le sue parole: "Ognuno ha le sue strategie, per la situazione virtuale che ha la Juventus ci può stare definirlo scontro salvezza ma parliamo di una squadra che ha vinto 8 partite consecutive senza nemmeno prendere gol. Poi hanno attraversato un momento particolare, ma per me è un match interessante, bello da giocare. Voglio vedere i progressi che abbiamo dimostrato a Lecce soprattutto sotto il profilo della compattezza e della volontà di aiutarsi a vicenda.