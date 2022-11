Juve Next Gen, Palumbo stende la Pro Patria: 1-0 a Busto Arsizio

Altro successo di misura per la Next Gen, dopo quello in Coppa Italia contro il Sangiuliano. Il report del match, pubblicato sul sito della Juventus: "Il match dello “Speroni” vede tanto equilibrio nelle battute iniziali. La prima iniziativa è dei padroni di casa, dopo appena due minuti, con il cross di Ndrecka pericoloso al centro dell’area, ma ben respinto dalla difesa della Juve. La risposta bianconera arriva al minuto 4 con una conclusione di Cudrig murata. Due giri di orologio più tardi è sempre la squadra allenata da Mister Brambilla a insistere, questa volta con uno schema da calcio d’angolo che libera Barbieri per la conclusione. Il suo tentativo, però, termina la sua corsa abbondantemente sopra la traversa. La reazione dei padroni di casa arriva, puntuale, tra il 12’ e il 15’ con Stanzani e Ndrecka, ma senza di fatto preoccupare un attento Raina.