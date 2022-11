Juve Next Gen, vittoria di misura contro la Pro Vercelli

La squadra bianconera guidata da mister Brambilla ha vinto un altro derby piemontese dopo quello con il Novara. A firmare l'1-0 è stato Poli

Se la Primavera è stata sconfitta, la Next Gen può sorridere. Ecco il report della vittoria contro la Pro Vercelli, pubblicato dal sito della Juventus: "L'avvio bianconero è incoraggiante e bastano pochi secondi per costruire la prima occasione. Da un terzino all'altro: cross di Turicchia, acceso da una bella giocata di Rafia, destro dal vertice dell'area di Mulazzi, che però non inquadra lo specchio. A provarci, poi, è Compagnon, ma la sua conclusione mancina è murata da Anastasio, bravo a non farsi mandare fuori giri dal gioco di gambe del numero dieci bianconero.

La risposta ospite arriva al 9' ed è affidata a Comi, servito da un'invenzione di Iotti. Sul suo colpo di testa, però, Raina, alla quarta presenza stagionale, risponde presente. Al 27' è attento anche il portiere avversario, puntuale nel neutralizzare il sinistro dalla lunga distanza di Compagnon. In mezzo alle due occasioni tanta battaglia e pochi spunti. Anche sotto l'aspetto dell'agonismo la Juve si fa trovare pronta: i bianconeri non si fanno travolgere dagli avversari e al 40' trovano il vantaggio.

Cross morbido dalla sinistra di Iocolano per l'inserimento di Poli che sbuca, sul secondo palo, alle spalle di tutti e, di testa, spedisce in rete il pallone del vantaggio. Primo gol stagionale per lui, arrivato, tra l'altro, qualche istante dopo un grande intervento difensivo fondamentale per spezzato un'azione molto pericolosa. Fino al finale di tempo la Juve cerca il raddoppio, continuando a creare grattacapi alla Pro Vercelli in particolare con la catena di sinistra, dove Iocolano e Rafia si trovano a meraviglia. Al riposo si va comunque senza altri gol: avanti, con merito, 1-0.

Dagli spogliatoi esce una Juve con una sola idea in testa: il raddoppio. E ancora una volta non serve aspettare troppo per costruirsi l'occasione. Al 47' azione personale di Pecorino che scarica un sinistro potente e angolato dal limite dell'area, Rizzo sfodera un bell'intervento e si rifugia in angolo. Un minuto più tardi altra chance per Pecorino, stavolta di testa, ma l'esito è lo stesso: bell'intervento di Rizzo e niente 2-0. La doppia occasione rappresenta comunque una chiara dichiarazione d'intenti.

La partita continua a farla la Juve, rischiando pochissimo e disseminando il cammino verso il finale di occasioni potenziali. Nel finale, complici anche le energie fresche inserite dalla panchina, la Pro Vercelli prova ad alzare i ritmi e per la prima volta la squadra di Brambilla rischia qualcosa. I ragazzi, però, sono bravi a scovare energie extra e di fatto Raina non deve andare mai oltre l'ordinaria amministrazione (attento comunque nel finale sul traversone di Mustacchio), portando a casa il suo primo clean sheet tra i professionisti.

Al triplice fischio esulta la Juve, che dà ulteriore continuità al suo momento positivo: settimo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia Serie C e sesta vittoria nelle ultime sette partite".