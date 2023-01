Juve Next Gen, le statistiche dei confronti con il Renate

Oggi alle 14:30 la seconda squadra bianconera ospiterà il Renate al Moccagatta. Ecco i numeri dei confronti fra le due formazioni in Piemonte

redazionejuvenews

Alle 14:30 la Juventus Next Gen scenderà in campo per affrontare il Renate tra le mura amiche dello stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. La squadra di mister Brambilla è reduce dalla sconfitta nella semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C sul campo del Foggia (2-1). Nella classifica del girone A della Serie C, le due squadre sono separate da dieci punti: i bianconeri sono tredicesimi, a quota 27, mentre il Renate è quinto a quota 37.

In vista del match in programma tra poco, il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato le statistiche sui confronti tra le due squadre. Il focus: "In Piemonte i precedenti tra le due squadre sono 4 con squadre sempre in rete: 2 vittorie bianconere (sempre per 2-1, ultima nella C regular season 2021/22), 1 pareggio (1-1 nel playoff C 2021/22) ed 1 successo brianzolo (2-1 nella C 2020/21). Sei reti bianconere, 5 nerazzurre finora.

Di fronte le due cooperative del gol nel girone A: 13 marcatori diversi i giovani bianconeri (come Lecco e Pordenone), 14 i brianzoli.

Renate record nel girone A per espulsioni in favore (8) e per gol di subentranti (8)".

Di seguito l'elenco completo dei convocati:

2 Savona

5 Nzouango Bikien

6 Riccio

7 Sekulov

8 Zuelli

9 Da Graca

10 Compagnon

11 Cudrig

12 Raina

13 Poli

14 Mulazzi

17 Bonetti

21 Lipari

23 Ntenda Wa Dimbonda

24 Palumbo

26 Barbieri

27 Besaggio

28 Barrenechea

30 Sersanti

31 Pecorino

32 Turicchia

36 Vinarcik

41 Aké

42 Huijsen.