Juve Next Gen, brutta battuta d’arresto: la Virtus Verona passa 0-3

Oggi la squadra di Allegri affronterà l'Arsenal, ma c'è chi è già sceso in campo. La Next Gen ha chiuso il girone d'andata con una brutta sconfitta interna per 3-0 contro la Virtus Verona. Il report del sito ufficiale della Juventus: "L’avvio di gara è una lunga fase di studio da parte di entrambe le squadre, un po’ come tutta la prima frazione. L’impressione è che possa essere una giocata individuale a stappare una partita bloccata e quell’invenzione arriva sul finale di prima frazione grazie a un’azione corale della Virtus Verona conclusa con la rete di Juanito Gomez. L’ex Hellas Verona è bravissimo a trasformare in oro il cross di Danti e a superare Raina con un colpo di testa in avvitamento. Lo 0-1 degli ospiti arriva al minuto 44, praticamente allo scadere di un primo tempo che non ha visto grossi pericoli nelle due aree di rigore. Eccezion fatta per questa trasformazione del numero 21 rossoblù la formazione scaligera aveva trovato lo specchio della porta soltanto in un’altra circostanza con una conclusione insidiosa di un’altra vecchia conoscenza della Serie A, Halfredsson. Nessun tiro nello specchio, invece, per i bianconeri che hanno portato a rendersi pericolosi principalmente con Compagnon che è andato vicino al gol in due occasioni.