Next Gen, Savona: “Sono stato fuori 5 mesi, ora sono carico”

Domani la squadra allenata da Brambilla affronterà il Renate. Alla vigilia della gara, il difensore bianconero ha parlato ai canali ufficiali

In occasione della sfida di domani, Nicolò Savona ha parlato in un'intervista ai canali ufficiali. Le sue parole dal sito ufficiale della Juventus: "La Juventus Next Gen è attesa domenica 22 da un match importante contro il Renate. Importante per la classifica, ma anche per il morale di una squadra che, anche se reduce da qualche partita senza risultati positivi, sta continuando a mantenere il focus sul lavoro quotidiano. «Il Mister ci ha dato questa indicazione: continuare a impegnarci e lavorare, perché i risultati non tarderanno ad arrivare». Le parole sono di Nicolò Savona, difensore bianconero su cui Brambilla sta contando molto in questo periodo.

PIU’ RUOLI IN DIFESA

«In quest’ultimo periodo sto giocando come terzo difensore – spiega – Un ruolo più vicino al centrale difensivo che al terzino, come ero invece abituato precedentemente. Quindi, se prima avevo il compito di dare maggiore spinta anche in fase offensiva, adesso devo stare maggiormente attento alla fase di copertura. Questo per me è molto positivo, perché imparare vari ruoli in difesa è importante, per il mio presente e soprattutto per il bagaglio utile nel mio futuro».

UN BEL RIENTRO DALL’INFORTUNIO

Nicolò è rientrato in gruppo a novembre, dopo un lungo stop per un infortunio al menisco: «Sono stato fuori per cinque mesi, all’inizio il ritorno è stato duro, c’era da riprendere confidenza. Adesso sto crescendo, gioco tanto e sono molto carico, sia da un punto di vista fisico che mentale».

DALLA COPPA ITALIA AL RENATE

Non tutte le “non vittorie” hanno però lo stesso peso. Per esempio, da Foggia, i bianconeri sono tornati con più di una convinzione: «Abbiamo giocato in un campo difficile e storico, con un pubblico caldo, ma siamo stati bravi a gestire questo aspetto. Inoltre, abbiamo segnato un gol, cosa molto importante, che lascia la sfida aperta al ritorno». E ora il Renate: «Ci teniamo molto, vogliamo tornare alla vittoria, e devo dire che abbiamo preparato molto bene la partita, durante tutta la settimana. Speriamo che il campo lo confermi».

UNO SGUARDO ALLA PRIMA SQUADRA

Nicolò ha una lunga storia di militanza bianconera alle spalle: «Oltre undici anni, sono partito da bambino, e ogni volta era una sfida che cresceva. Adesso sono al penultimo gradino, ed è inevitabile che senta dentro questi colori e sogni di giocare in Prima Squadra». Un sogno quanto mai concreto, se si pensa all’importanza del progetto Next Gen e, per esempio, ai quattro ragazzi bianconeri che in Coppa Italia sono partiti titolari: «Siamo molto felici per loro e li guardiamo con attenzione, dato che fino a pochi mesi fa condividevamo lo spogliatoio. Abbiamo anche modo di allenarci con la Prima Squadra, il che è positivo non solo perché rivediamo i nostri amici, ma anche perché a livello formativo sono esperienze sempre importantissime. Si impara tanto, sperando un giorno di poter mettere in pratica quanto apprendiamo proprio all’Allianz Stadium»".