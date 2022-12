Juve Next Gen-San Giuliano City, le curiosità verso il match

A quattro giorni dalla sconfitta di Salò, che ha fermato la striscia di otto risultati utili consecutivi, la Next Gen torna in campo. Alle 12:30 al Moccagatta la squadra di mister Brambillaaffronterà il San Giuliano City per la 17ª giornata del campionato di Serie C (Gruppo A). I bianconeri saranno orfani di due elementi importanti come Da Graca e Pecorino (lesione di basso grado del muscolo ileopsoas della coscia sinistra), ma c'è anche una novità. Per la prima volta è stato convocato il classe 2004 Tommaso Mancini, finora in forza all'Under 19 di Montero. Rientrano Zuelli dall’infortunio e Barbieri dalla squalifica.