Juve Next Gen, cinquina al FeralpiSalò e passaggio del turno

In attesa del match della prima squadra di questa sera, la Juve Next Gen ha sfoderato una grande prestazione nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Ecco il report del match, pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Super Juve, si diceva, e fin dai primi minuti: i bianconeri, oggi con la divisa Third, partono subito con il piede sull'acceleratore. All'ottavo è Sersanti di testa a trovare l'esterno rete, pochi minuti dopo è Iocolano a raccogliere un bel cross di Mulazzi e spiazzare il portiere di casa.