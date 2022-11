Juve Next Gen, i convocati per la sfida di Coppa Italia con la Feralpisalò

La Juventus Next Gen domenica ha pareggiato per 1-1 contro l'AlbinoLeffeall'AlbinoLeffe Stadium. I bianconeri erano andati in svantaggio, con il gol dei padroni di casa, siglato da Cori. Poi però sono stati bravi a riprenderla, con la rete segnata da Iocolano. La squadra di Massimo Brambilla così è salita così a quota 13 punti, occupando il quattordicesimo posto in classifica nel girone A del campionato di Serie C. Nel prossimo turno la Juve se la vedrà con il Novara, in un derby piemontese. La gara è in programma domenica alle 14:30.