Brambilla: “Pordenone squadra forte, noi ce la giocheremo”

Alla vigilia del match con il Pordenone, l'allenatore della Juventus Next Gen ha parlato ai microfoni di Juventus Tv. Queste le dichiarazioni

redazionejuvenews

Mentre oggi la Juventussarà impegnata contro l'Udinese, domani toccherà alla Next Gen, che affronterà il Pordenone. Il tecnico Massimo Brambilla ha parlato ai microfoni di Juventus TV alla vigilia del match. Si parte dalla scomparsa di Gianluca Vialli: "La notizia della morte di Vialli sicuramente è una notizia dolorosa per noi, per tutto il mondo Juve ma anche penso per tutto il mondo dello sport. Vialli è stato un personaggio importante, ha dato tanto alla causa bianconera e alla nazionale. Ci stringiamo e facciamo le condoglianze ai familiari di Vialli".

Diversi dei suoi giocatori hanno esordito con Allegri: "Tanti ragazzi hanno avuto la possibilità di giocare in prima squadra, si sono messi in mostra, hanno fatto bene, hanno fatto amichevoli di livello che per loro sono importanti come crescita e miglioramento".

Il bilancio di dicembre: "Se guardiamo i nostri risultati, potevamo fare meglio e di più. Lo sappiamo. Ci prendiamo la cosa positiva che molti ragazzi sono andati in prima squadra e hanno fatto esperienza di livello importante. Abbiamo avuto la possibilità di far giocare ragazzi più giovani e anche per loro è stato importante".

Ora un gennaio tosto: "Sarà un mese molto importante, duro. Abbiamo questo inizio di campionato contro squadre di livello che si giocano la Serie B e i primi posti. Poi abbiamo la partita di Coppa Italia che per noi è importante. Non ho dubbi che approcceremo bene a questo mese".

Sulla Coppa Italia: "Abbiamo sempre dato grande importanza alla Coppa Italia, non c’era differenza col campionato, per noi erano partite in cui far bene a vincere. Il fatto di essere in semifinale è una cosa buona. Giocheremo contro una squadra forte che ha un pubblico importante. Sarà da vivere nella maniera giusta. Abbiamo la possibilità di passare il turno perché siamo consapevoli che ce la giocheremo alla grande".

Sul Pordenone: "Arriva dopo questa sosta che per noi è stata rigenerante. Siamo arrivati a fine dicembre dopo molte partite di seguito, la sosta ci ha fatto bene. Troviamo una squadra forte, una squadra che all’inizio del campionato era molto più avanti di noi, avevamo fatto all’andata una partita un po’ di sofferenza, poi l’abbiamo pareggiata. Abbiamo la possibilità di giocarcela, sapendo che abbiamo davanti una squadra che se non arriva prima arriva seconda. Sarà sicuramente difficile".