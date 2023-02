Brambilla: “Dopo i primi 20′ avremmo meritato il pareggio”

Un pomeriggio amaro per la Juve Next Gen. La seconda squadra bianconera infatti ha perso 1-0 contro la Triestina allo stadio Nereo Rocco. A decidere il match è stato un gol di Tavernelli al quinto minuto, a cui i bianconeri non hanno saputo replicare. Quella di oggi è la seconda sconfitta consecutiva per la Juve, dopo quella subita in casa nel turno precedente contro il Lecco.