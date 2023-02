Juve Next Gen, le statistiche in vista del match con il Piacenza

La squadra guidata da mister Brambilla oggi sarà impegnata al Moccagatta contro gli emiliani: ecco cosa c'è da sapere in vista della partita

In attesa dell'impegno della Prima Squadra, che martedì affronterà la Salernitanaall'Arechi, oggi sarà impegnata la Juventus Next Gen. La seconda squadra bianconera scenderà in campo alle 14:30 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria per affrontare il Piacenza per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C.

Ieri mister Brambilla ha presentato così il match: "Non ci sono mai impegni facili in Serie C, il Piacenza è squadra tosta che ha bisogno di punti e fuori casa ha sempre fatto bene. Per noi è importantissima, dobbiamo dare continuità a questo momento ed evitare che il match diventi “sporco”. Sarà fondamentale l’approccio fin dall’inizio ma sono tranquillo, i ragazzi sanno che non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, tantomeno chi è affamato di punti. Dovremo entrare nella partita con la testa ma anche con la voglia di vincere". (Qui tutta l'intervista del tecnico ai canali ufficiali)

Andiamo a vedere le statistiche verso il match di oggi, fornite dal sito ufficiale della Juventus: "In Piemonte sono 4 i precedenti tra le due squadre: parità assoluta con 1 vittoria dei giovani bianconeri (4-0 nella serie C 2021/22), 2 pareggi (ultimo 0-0 nel playoff di C 2021/22) ed 1 successo emiliano (2-0 nella C 2018/19). Piacenza squadra del girone A che batte meno rigori, 1 in 25 giornate (come il Pordenone) e subisce più espulsioni (8). Piacenza difesa “groviera” del girone A con 42 reti subite in 25 partite e fragile nei primi 15’ di gioco con 8 reti al passivo finora". (juventus.com)