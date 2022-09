Juventus Next Gen, con il Padova arriva la prima sconfitta

Primo stop stagionale per la squadra di Brambilla, che al Moccagatta è stata sconfitta per 2-1 dai veneti, nonostante un finale thrilling

redazionejuvenews

Mentre la prima squadra si prepara ad affrontare il Benfica, ieri è arrivato il primo stop stagionale per la Juventus Next Gen. Andiamo a vedere come è andata, nel report del match pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Il Padova viene ad Alessandria con ambizioni di vittoria e lo dimostra subito, fin dal fischio d'inizio della partita. I primi minuti della squadra ospite sono di forcing, da cui la Juve non riesce a uscire. Al 14' minuto c'è già la prima, grande occasione per i padovani per passare: un rigore concesso per fallo su Vasic. Lo batte Dezi ma colpisce in pieno la traversa: inutile il tentativo di tap-in di Belli.

Tirato un sospiro di sollievo, la Juve fatica comunque a organizzare una reazione importante. Da rilevare comunque i tentativi di Besaggio che, dopo uno scambio veloce con Sekulov, calcia sul primo palo ma non trova il gol per l'opposizione del portiere. Siamo al 25' minuto, sei minuti dopo ancora Sekulov mette una bella palla in mezzo, che non trova nessuno pronto a ribadirla in rete. Altro snodo fondamentale della partita è, poco dopo la mezz'ora, il tentato anticipo di Mulazzi su Russini: tentato perché il bianconero non trova la palla ma l'avversario, viene ammonito per la seconda volta e lascia la Juve in 10.

Dopo l'inferiorità bianconera, il Padova riprende campo: al 40' Liguori sfiora la porta col mancino, chiudendo le occasioni del primo tempo. Nella ripresa la Juve entra in campo con un piglio differente, facendosi pericolosa prima con Turicchia al 55' con palla fuori di poco, e al 62' con Sersanti che impegna il portiere Donnarumma. Per sfortuna dei bianconeri, queste occasioni sono il prologo del gol, ma lo segna il Padova. Al 65' fiammata di De Marchi, che insacca con un tiro potente da fuori. La partita ora è girata dalla parte dei veneti, che all'86' sembrano chiudere con una gran botta di Cretella, ancora da lontano. Zero a due.

I ragazzi di Brambilla non mollano e riescono a regalare al pubblico un finale emozionante, perché Iling accorcia su calcio di rigore - da lui stesso guadagnato - all'89', ma nonostante i cinque minuti di recupero l'esito non cambia più".