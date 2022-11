Next Gen Day, Cherubini: “Partiti 10 anni fa, oggi raccogliamo i frutti”

Il Football Director della Juventus è intervenuto alla tavola rotonda del Next Gen Day, in cui si è discusso del tema delle seconde squadre

redazionejuvenews

Giornata importante oggi all'Allianz Stadium. Questa mattina infatti è iniziato il Next Gen Day e si è svolta la tavola rotonda sul tema delle seconde squadre in Italia, organizzata dalla Juventus in collaborazione con la Lega Pro. L'incontro ha visto la partecipazione di Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, Umberto Calcagno, Presidente dell’AIC e Andrea Agnellipresidente della Juventus.

In chiusura dell'evento, ha preso la parola il Football Director della Juventus Federico Cherubini: "Ci tengo a ringraziare tutti quelli che sono intervenuti. Questa cosa è nata quattro mesi fa in una chiacchierata con Ghirelli e Arrivabene. Speriamo ci siano più di 25mila persone per la partita di oggi. Noi viviamo in un mondo in cui gli obiettivi sono settimanali, facciamo dei progetti ma poi dipendiamo dai risultati. Noi siamo partiti dieci anni fa, cinque anni fa siamo riusciti a iscriverci e oggi raccogliamo i primi frutti.

Ringrazio tutti gli allenatori, ringrazio Claudio Chiellini che è stata la persona che più ha lavorato su questo progetto. Il grande lavoro della nostra seconda squadra è stato fare da anello di congiunzione tra settore giovanile e prima squadra. Oggi chiunque lavora in Juventus sa qual è l'obiettivo: formare giocatori per la prima squadra e per il sistema. Mi auguro che in futuro questo funzioni anche in termini di sistema. Per stare qui fra qualche anno e parlare di numeri diversi".