Next Gen, Brambilla: “Vittoria sofferta. Grande reazione della Juve”

Massimo Brambilla ha commentato l'ultimo successo della Juve Next Gen: l'allenatore avrebbe ammesso le difficoltà di arrivare alla vittoria

Sui canali ufficiali del club, Massimo Brambilla , allenatore della Juventus Next Gen , ha commentato il successo ottenuto contro l' Ancona . Ecco le sue parole: "È stata una vittoria importante e sofferta. Abbiamo avuto una grande reazione dopo il primo tempo e siamo riusciti a ribaltarla con merito. Stiamo dando continuità ai risultati delle ultime partite ed è certamente importante. Sappiamo qual è il nostro percorso e ciò che dobbiamo fare. Nella prima mezz’ora non abbiamo giocato bene, il nostro giro palla era troppo lento e faticavamo a trovare gli uomini tra le linee".

L'allenatore della Juventus Next Gen ha proseguito: "Credo, però, che ci sia il merito dell’Ancona in questo perché ha preparato una partita attenta dal punto di vista tattico. Poi, però, con il passare dei minuti, abbiamo trovato spazi con qualità e serenità e siamo riusciti a incidere negli ultimi 20 metri. Stiamo provando a giocare con un trequartista dietro due punte, ma non è esclusa la possibilità di tornare a giocare con due soli attaccanti. Ho una rosa numerosa e dei ragazzi con caratteristiche diverse. A seconda dell’avversario che ci toccherà affrontare troveremo le soluzioni migliori".