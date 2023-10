La Next Gen in aiuto di Allegri: quanti giocatori promossi in prima squadra

La Juventus scenderà in campo domani sera a San Siro contro il Milan, nella partita valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie A. Una sfida importante per la squadra di Allegri, terza in classifica a quattro punti proprio dai rossoneri che si trovano in testa alla classifica: i bianconeri avranno l'opportunità di accorciare il distacco dalla squadra di Pioli, portandosi, in caso di vittoria, ad un solo punto di distanza.