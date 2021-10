News Juve, tre cessioni in vista per gennaio

Nel prossimo mercato di gennaio la Juventus cercherà di piazzare ben tre giocatori, uno per reparto. I giocatori non hanno convinto a pieno Massimiliano Allegri che avrebbe dato alla società il via libera per eventuali cessioni .

Uno dei tre è molto richiesto e non sarebbe un problema per il club bianconero piazzarlo in prestito, mentre per gli altri due la Vecchia Signora si aspetta un'offerta importante e senza quella non cederà.