News Juve, dalla Spagna: i bianconeri pensano ad uno scambio per riscattare Morata

Come tutti i tifosi bianconeri sanno da tempo, infatti, la Vecchia Signora ha già un accordo con i colchoneros per il riscatto dell'attaccante spagnolo fissato a 35 milioni di euro .

Cifra decisamente alta che la Juve in questo periodo farebbe volentieri a meno di spendere, soprattutto per un giocatore che quest'anno per ora non ha dimostrato di essere imprescindibile per Massimiliano Allegri.