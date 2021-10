News Juve, salta ancora l’esordio di Ihattaren con la Samp: giocatore verso l’addio

Salta ancora l'esordio di Mohamed Ihattaren, attaccante di proprietà della Juventus , in Serie A con la maglia della Sampdoria dove questa estate è andato a giocare in prestito secco.

L'ex PSV non sarebbe assolutamente felice in Serie A e alla Sampdoria, per questo ha chiesto ai blucerchiato un permesso per volare in Olanda dalla famiglia.