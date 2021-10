NEWS JUVE/ Dubbi di formazione per Allegri. Vlahovic vuole restare in Italia.

Mancano poche ore ormai al fischio di inizio del big match di questa sera tra Juventus e Roma , con i bianconeri che vanno a caccia della loro quinta vittoria consecutiva, preziosissima per approfittare del passo falso dell'Inter maturato nella gara di ieri contro la Lazio.

Ancora qualche dubbio di formazione per Max Allegri che, dovrà fare a meno di Paulo Dybala. L'argentino infatti non sarà ancora disponibile, cosi come Adrien Rabiot, afflitto da Covid e costretto all'isolamento.