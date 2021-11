News Juve, dall’Olanda: Ihattaren pensa all’addio al calcio

Clamorosa indiscrezione proveniente dall'Olanda. Mohamed Ihattaren, giocatore in prestito alla Sampdoria e di proprietà della Juve, starebbe pensando a ritirarsi dal calcio .

Davvero uno scenario irreale che potrebbe diventare presto realtà. Ma non solo: anche un danno economico per la Juve, visto che per il cartellino dell'olandese, i bianconeri hanno speso ben 2 milioni di euro.