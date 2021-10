News Juve, bianconeri su una stella della Bundesliga

Il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, avrebbe messo gli occhi su una vera e propria stella che gioca in Bundesliga. Il difensore arriverebbe la prossima estate a parametro zero .

Non ci sarebbe solo la Juventus sul giocatore, ma sarebbero forti su di lui anche molti club di Serie A come l'Inter che vorrebbe puntellare il reparto difensivo per la prossima stagione.