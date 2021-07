Neville: “Sento che l’Italia non sarà all’altezza. Ecco come fermare Bonucci e Chiellini”

L'ex giocatore ha parlato

Gary Neville, ex pilastro dell'Inghilterra e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni della tv inglese circa la finale degli Europei di domenica prossima, Italia-Inghilterra a Wembley. Neville ha stuzzicato la nazionale di Mancini ed ha spiegato come fermare la coppia dei centrali della Juventus, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni in merito: "L'Italia sta facendo il massimo ma sento che non saranno all'altezza. Bonucci e Chiellini sono due difensori brillanti, dobbiamo trovare il modo di farli uscire dalle loro posizioni, per poter consentire a Sterling di creare lo spazio giusto per entrare in area. Deve essere lui la chiave, perché quei due difensori italiani sono assolutamente geniali. Loro punteranno anche Kane, in termini di fisicità, ma lui non è il più veloce. Quindi Harry dovrà essere intelligente. Sterling però, ne sono sicuro, se riesce a far allontanare uno o due di loro... abbiamo visto il gol della Spagna in semifinale. Sarà lui l'uomo fondamentale domenica".