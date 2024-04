Nesti: “L’infortunio di Ferguson cambia i piani della Juventus”

Tramite il suo sito personale, Carlo Nesti ha analizzato le possibile mosse della Juventus per la campagna di rafforzamento della prossima estate. Ecco le sue parole: ''E' difficile intuire quale sarà il mercato della Juventus, senza sapere se Giuntoli dovrà ispirarsi al 3-5-2 di Allegri, o al 4-3-3 di un nuovo allenatore. A centrocampo, è già avvenuta una grave perdita: quella di Ferguson. Era lui la pedina ideale per spalleggiare Koopmeiners, con il rientro di Fagioli regista. Ora sono ipotizzabili Amrabat e Samardzic. Azzardato pensare a 50 milioni per Alcaraz, senza averlo visto neppure giocare. In difesa, si teme la perdita di Bremer, non perché lo si voglia, ma per la clausola rescissoria di (appena) 60 milioni. Arriverà Calafiori, con Danilo, Gatti e il rientrante Huijsen. Sulle fasce laterali, l'unica certezza è Cambiaso, Kostic e Weah sono partenti, e in pole position appare Greenwood. In attacco, o verrà superata l'ostinazione di Allegri, nel non provare insieme Yildiz, Vlahovic e Chiesa, oppure si aprirà un nuovo scenario, senza Chiesa, Kean e Illing, ma con Soulé''.