Nesta: “C’è stato accanimento con Cristiano Ronaldo, ha 38 anni”

Alessandro Nesta è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia, a cui ha parlato delle sue impressioni sul Mondiale. Le sue parole: "In finale sono arrivate Francia e Argentina e io sono qua in Qatar per gustarmi lo spettacolo. El Yamiq, che ho avuto a Perugia, mi è piaciuto molto e ho fatto il tifo per qualche ragazzo che ho conosciuto. Se il risultato mi farà cambiare idea su Messi? No, è un Mondiale dove anche la casualità decide il risultato. Non si analizza Messi per il risultato: ha portato una squadra, secondo me non fortissima, in finale di Coppa del Mondo".