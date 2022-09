Nesta: “Juve in confusione, non è tutta colpa di Allegri “

L'ex calciatore e difensore ha parlato della situazione che sta vivendo la Juventus e dell'ex difensore della squadra bianconera andato via

L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere della Sera, ai quali ha parlato del campionatoitaliano, e anche della situazione che sta vivendo la Juventus: "Il Milan può aprire un’era. L’anno scorso ha vinto a sorpresa ma con merito. E ora può ripetersi. Giocatori, personalità, esperienza: la seconda stella è alla portata. Io ero più scettico l’anno scorso. La squadra è cresciuta. E poi le altre sono in difficoltà. Immagino un testa a testa col Napoli. Sono le squadre con le idee più chiare: società, allenatore, giocatori. C’è una progettualità precisa. Poi ci sta in panchina Pioli. Sono sincero, l’ho sempre reputato un ottimo allenatore, già alla Lazio e alla Fiorentina, ma che fosse così bravo non lo immaginavo. Ha fatto un’impresa da grandissimo tecnico".

"La situazione alla Juve non è tutta colpa di Allegri. C’è una confusione più generale, da anni fanno un passo avanti e due indietro, manca una linea precisa, anche sul mercato. Non c’è chiarezza. Le dichiarazioni di De Ligt non mi sono piaciute, io non le avrei fatte. Ti hanno pagato 70 milioni, ti hanno voluto a tutti i costi, sei stato infortunato per tanto tempo. Vai al Bayern? Vacci e basta, senza parlare".

"In Italia servono gli stadi nuovi. Non si può più aspettare. Quando dal campo vedi il pullman parcheggiato vuol dire che qualcosa non va. Senza gli stadi non saremo mai a livello della Premier, neanche lontanamente. I ricavi sono il punto di partenza. Poi cresce tutto: più ricavi, più giocatori forti, più qualità".