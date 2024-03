Nerozzi: “Thiago Motta in pole position per la panchina della Juventus”

Massimiliano Nerozzi ha parlato della panchina della Juventus: per il giornalista, Thiago Motta sarebbe in pole per guidare i bianconeri

Intervistato per Radio Bianconera, Massimiliano Nerozzi, firma de Il Corriere della Sera, ha parlato di alcuni argomenti in ottica Juventus. Tra questi, il giornalista ha parlato del futuro della panchina. Ecco le sue parole: "Sul tema allenatore ci risultano contatti, smentiti dalla Juventus, con Thiago Motta. Il tecnico del Bologna rimane sicuramente in pole position. Capisco le domande rivolte ad Allegri sul tridente, ma la sua mi sembra una scelta legittima. Chiesa al momento non è in condizione anche se giocare come seconda punta non lo aiuta. I centrocampisti per sostenere il tridente ci sono, Locatelli può giocare a tre e la stessa cosa può farla anche Rabiot".