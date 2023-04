Nelson Alves: “Juve attenta, lo Sporting giocherà come se fosse una finale”

L'ex giocatore dello Sporting Lisbona ha parlato della partita di questa sera che vedrà la sua ex squadra giocare contro la Juventus

La Juventus scenderà in campo questa sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro lo SportingLisbona: i bianconeri sfideranno la squadra lusitana nella partita valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa league. La squadra di Massimiliano Allegri cercherà di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione già da questa sera, in attesa della partita di ritorno in programma la prossima settimana in Portogallo.

Il tecnico bianconero avrà a disposizione per questa sera Paul Pogba, mentre de Sciglio ed Alessandro non saranno della partita. L'ex difensore dello Sporting Lisbona Fernando Nelson Alves ha parlato ai microfoni di Sportitalia.com per presentare la sfida di questa sera tra la sua ex squadra ed i bianconeri.

"Non penso che la Juventus sia favorita. Attualmente ha il 50% di possibilità di passare il turno, come lo Sporting. In questa fase della competizione, il budget della Juventus non ha importanza. Lo Sporting quest'anno è molto sorprendente perché nelle competizioni interne con squadre più deboli ha avuto scarsi risultati. Contro squadre più forti invece è stato superiore in ogni partita. Sarà molto difficile anche per la Juventus perché anche lo Sporting giocherà come se fosse una finale ed ha le armi per fare male".