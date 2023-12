Nela: “Gli attaccanti della Juventus interpretano male il loro ruolo”

Ospite a Novantesimo Minuto, Sebino Nela ha parlato della fase offensiva della Juventus . Per l'ex calciatore, Federico Chiesa e gli altri attaccanti non interpreterebbero il loro ruolo nel modo migliore. Ecco le sue parole:

"Chiesa giocatore in più della Juventus? E' un giocatore che si dà molto da fare. I quattro attaccanti della Juventus per adesso fanno poco, cuciono poco il gioco con gli altri compagni, soprattutto con i centrocampisti, aspettano che qualcuno gli dia la palla, ma non è così il ruolo dell'attaccante. Sono in due, uno viene incontro, uno attacca la profondità, insomma, il lavoro secondo me va fatto in maniera diversa".